La ID.3, prima elettrica di Volkswagen costruita sulla piattaforma MEB, segna per il costruttore tedesco l’ingresso nella mobilità elettrica su larga scala. Non poteva quindi non essere all’avanguardia anche nell’interfaccia multimediale. Per il comparto digitale l’auto è stata quindi progettata ispirandosi agli smartphone. «La ID.3 è un’auto che non invecchia. Tutto questo è infatti possibile grazie alle nuove tecnologie di aggiornamento da remoto», racconta Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen.