La Countryman è il modello più grande e versatile di Mini. Oliver Heilmer, Head of Mini Design racconta le caratteristiche della nuova versione aggiornata, dell’importanza dei singoli elementi di design e della “semplificazione” come principio fondamentale del design per i futuri modelli.

Quali sono le caratteristiche degli esterni del nuovo modello?

Abbiamo apportato nuovi dettagli espressivi che le conferiscono modernità, equilibrio e sicurezza. Abbiamo anche aumentato il profilo di tutti quei dettagli che danno alla vettura la sua identità tipicamente Mini. Nella parte anteriore, l’aspetto dell’auto è chiaramente visibile da molto lontano. I fari hanno un design pulito e abbiamo mantenuto i contorni accattivanti e quasi angolari del faro esistente come caratteristica identificativa e distintiva del modello all’interno della famiglia Mini. La griglia del radiatore chiaramente definita si proietta visivamente tra i fari, con il suo caratteristico rivestimento cromato o nella nuova versione appositamente chiamata Black Line.

Quanto sono importanti i dettagli nel complesso?

I dettagli contribuiscono in modo massiccio all’effetto di un veicolo nel suo insieme. Puoi quasi creare l’impressione di un prodotto totalmente nuovo semplicemente lavorando sui dettagli. In effetti, sono i dettagli che ti dicono a quale epoca o generazione appartiene un veicolo. Prendiamo le luci. Non solo danno un volto all’auto, ma dicono anche molto sull’annata della sua ingegneria. O c’è l’utilizzo delle cromature. Gli accenti cromati sono stati un tema importante per Mini per molto tempo.