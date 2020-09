E’ giunta l’ora di un restyling per la Peugeot 3008, il suv medio del costruttore francese. L’aggiornamento di metà carriera ha riguardato stile, motori ed equipaggiamenti tecnologici. Secondo quanto dichiarato da Peugeot il nuovo design comunica una nuova sensazione di modernità coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia. Il frontale è stato ridisegnato, così come i fanali a Led mentre è possibile scegliere colori inediti e il nuovo “Black Pack” con finiture ed elementi in nero lucido.