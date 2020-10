Nel corso delle sue cinque generazioni BMW Design ha sviluppato uno stile determinato per le sue coupé di medie dimensioni. Il design della nuova BMW Serie 4 Coupé è cambiato radicalmente rispetto alla generazione precedente soprattutto nella griglia anteriore, mentre il numero delle linee generali che compongono il modello sono diminuite. La griglia frontale ora si sviluppa verticalmente richiamando alcuni modelli del passato e definendo un nuovo corso stilistico del marchio premium tedesco. La ritroveremo su altre vetture che arriveranno in futuro. La griglia si inclina in avanti estendendosi quasi fino al bordo inferiore del grembiale anteriore, e le sue prese d’aria standard hanno una struttura a maglia.