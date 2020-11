Massimo Frascella è stato nominato Direttore del Design Land Rover. La sua promozione fa parte di una riorganizzazione del design del gruppo Jaguar Land Rover che vede Gerry McGovern assumere la carica di Chief Creative Officer per il gruppo britannico. A McGovern, che sino ad ottobre ha guidato il design Land Rover, riportano ora i due direttori del design di brand: Julian Thomson per Jaguar e Massimo Frascella per Land Rover.