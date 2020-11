L’abitacolo, benché adorno di materiali tradizionali come la pelle naturale, ha un approccio totalmente moderno. Si entra azionando le maniglie delle porte in alluminio spazzolato, che rispecchiano la maestria artigianale italiana e hanno una piacevole qualità tattile. Una volta all’interno, gli occupanti sono accolti da uno sfoggio lussuoso di materiali di alta qualità e da una gamma cromatica tendente più alla haute couture che al look di una supercar estrema.

L’architettura degli interni è molto simile a quella della Huracàn, con la plancia simmetrica orizzontale e il tunnel longitudinale, che sulla Asterion, però, alloggia il gruppo batterie del veicolo. «Abbiamo migliorato l’ergonomia per ottenere una maggiore spaziosità», ha aggiunto Perini, «abbiamo ridotto le dimensioni delle bandelle sotto le porte per migliorare l’ingresso e l’uscita e la seduta è più confortevole».