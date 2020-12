Il posteriore si caratterizza per i tratti più moderni. Lo schema rimane verticale ma la fanaleria a Led attraversa la Ace in tutta la sua larghezza. Gli interni seguono uno stile minimalista con un grande display al centro della plancia in stile Tesla, da cui possono essere controllate tutte le funzioni del sistema infotainment. Il resto dell’abitacolo segue linee razionali ed è formato da pochi altri elementi ma non si è persa l’attenzione ai dettagli: come sulle auto da rally le maniglie della portiera sono state sostituite da due elementi in pelle.