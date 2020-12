Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway cambiano da cima a fondo. Il design esterno di Sandero Streetway, inedito, combina modernità e robustezza. Se sono state mantenute le proporzioni generali, è per dare continuità alla formula del suo successo: struttura esterna contenuta e abitabilità sempre maggiore, per una maggiore versatilità. Con spalle e passaruota marcati, Sandero Streetway sprizza una forte personalità e mette in mostra la sua robustezza.