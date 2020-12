Il concept C-X75 – la sigla riflette la celebrazione dei 75 anni della Jaguar – è un’auto venuta dal futuro. Quattro motori elettrici da quasi 195 cavalli, uno per ogni ruota ma montati inboard, danno una potenza totale di 778 cavalli. Con coppia e prestazioni, ovviamente, da incubo: i 100 orari si raggiungono in 3,4 secondi, le 100 miglia (160 chilometri) in 5,5, i 300 orari in 15,7, più o meno il tempo necessario a un’utilitaria media per raggiungere i 100. Un giocattolo fine a se stesso? «Per ora sì – ammette Ian Callum, allora capo del design Jaguar –. Ma fare un concept è come gettare una pietra nello stagno. Fa le onde e bisogna vedere dove vanno a finire. L’auto ha suscitato molto interesse: da un punto di vista di puro business una vettura del genere è proponibile in piccolissima serie, diciamo 200 pezzi, magari con tecnologia un po’ più convenzionale. Ma questa è soprattutto una finestra sul futuro, oltre che un buon esercizio di design. Alcuni elementi di stile faranno parte delle prossime Jaguar sportive: soprattutto, però, la C-X75 ci ha fatto capire come saranno potenzialmente le sportive del futuro. Volevo anche dimostrare agli appassionati dell’auto che un’auto elettrica può non essere una trappolina, ma può essere molto sexy. La verità è che queste tecnologie ci daranno una maggiore libertà di design. Niente più detta la forma dell’auto, a differenza degli attuali condizionamenti dettati da un grosso motore e dalla scatola del cambio che separa i due passeggeri. Questa è un’auto senza motore».