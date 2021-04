Per Dacia la Spring non è soltanto il primo modello 100% elettrico, ma è anche la prima vettura destinata al segmento A. Se da un lato si inserisce sul mercato come una vera e propria novità positiva e assoluta, dall’altra parte il prezzo davvero contenuto per una vettura 100% elettrica lascia intendere come il progetto sia giocoforza stato caratterizzato dal bisogno di un’estrema riduzione dei costi. Una scelta necessaria, in parziale contraddizione con la mirata e attenta crescita di qualità, di stile e di design che Dacia è riuscita a portare avanti con gli altri modelli, la seconda generazione di Duster e la terza generazione di Sandero lanciata da poco.