Gli interni della SL sono stati completamente rivoluzionati rispetto alle generazioni precedenti e seguono ora l’impostazione stilistica delle ultime Mercedes. «Il risultato è un’esperienza rivoluzionaria negli interni come combinazione di lusso digitale e analogico», continua Wagener. Per la prima volta dal 1989 la SL torna 2+2, mentre la plancia è stata disegnare per ospitare un grande pannello da 11,9 pollici da cui si gestisce la maggior parte delle funzioni del veicolo. È digitale anche il quadro strumenti dietro al volante (12,3 pollici) integrato in una palpebra per evitare i riflessi solari.