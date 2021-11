Il tema delle spezie, tuttavia, non è solo esteriore. I dettagli interni – inclusi il cruscotto e la console centrale – si abbinano infatti ai colori esterni per conferire all’abitacolo un design distintivo e unico. Uno sguardo più attento ai sedili farà notare il simbolo “X” cucito direttamente sul tessuto. Per la parte di connettività la Aygo X sarà equipaggiata con il Toyota Smart Connect le cui funzioni possono essere gestite dal display in alta definizione da 9 pollici posizionato al centro della plancia. Il sistema offre anche la navigazione basata sul cloud per fornire informazioni sul percorso in tempo reale tramite servizi sempre connessi e avere aggiornamento Over The Air.