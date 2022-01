«Una nuova esperienza di mobilità per la prossima generazione». SangYup Lee, SVP Head of Hyundai Global Design, descrive le prime fasi di progetto della Ioniq 5, primo modello del nuovo marchio di Hyundai dedicato alla mobilità elettrica e prima vettura del gruppo coreano costruita sulla piattaforma per auto a zero emissioni E-Gmp. Fedele anche nella versione di serie alla concept car 45 svelata al Salone di Francoforte nel 2019, la Ioniq 5 è scolpita da linee nette e superfici pulite, per un look moderno ma sofisticato.