Mitsubishi ha svelato la prima immagine della prossima generazione del Suv compatto Asx che arriverà nella primavera del 2023. Il modello condividerà la piattaforma CMF-B con Renault Captur, Clio e Dacia Jogger e verrà costruito in Spagna nello stabilimento Renault di Valladollid. «Mitsubishi Motors ha un ricco patrimonio di Suv, un’architettura che continua a crescere in popolarità in Europa. Con la prossima generazione di Asx siamo pronti ad arricchire questo patrimonio», ha commentato Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe.

Secondo quanto dichiarato dal costruttore giapponese, la nuova Asx competerà nel cuore del popolare mercato dei piccoli Suv, e offrirà un design completamente rinnovato opera del centro stile giapponese di Mitsubishi e un pacchetto completo di ultime tecnologie tra cui una gamma di propulsori full hybrid e plug-in.