Contrasti che attraggono

Ecco quindi che i designer Kia hanno voluto porre le persone, il guidatore così come i passeggeri, al centro del progetto, per farlo hanno definito una nuova filosofia progettuale: Opposites United, ispirata ai contrasti e all’incontro di energie positive esistenti in natura. Un tema a sua volta articolato in cinque pilastri fondamentali – Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life e Tension for Serenity – secondo un approccio molto orientale che ama le definizioni concettuali.