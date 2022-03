Il Tiger Nose si espande

Il risultato finale è l’espressione della filosofia di design Kia “Opposite United”, giocata su contrasti e tensioni per creare composizioni formali inattese e piacevolmente sorprendenti. Caratteristiche che non mancano certamente al frontale molto d’impatto, non più concepito per singoli componenti ma come inedito insieme di elementi. Il ruolo dominante spetta alla grande griglia nera dalla trama forte e decisa in cui si innestano i gruppi ottici con DRL a boomerang, mentre il Tiger Nose tipico del brand cessa di essere una cornice intorno alla calandra per spostarsi in alto e diventare un elemento flottante alla base del cofano.