L’abitacolo della Grecale è votato alla funzionalità. Il riferimento alle auto degli anni Settanta come la Ghibli è evidente nella struttura a forma di T ridotto in un design semplice e lineare, quasi architettonico, mettendo in evidenza i materiali. L’abitacolo è un mix tra comfort e stile: le superfici sono esaltate da materiali pregiati insieme alla ricerca di grafiche e colori nuovi, ispirati alle radici del marchio e alle sue origini, reinterpretando i processi unici del Made in Italy. Il senso di modernità è enfatizzato dalla purezza del design: la vettura è dotata di tre schermi: il quadro strumenti, il nuovo pannello centrale da 12,3″, e un più piccolo pannello comfort da 8,8″ con comandi extra. In alto c’è l’orologio digitale.