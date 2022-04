Alimentazione elettrica, capacità 4×4 e prestazioni top saranno i temi principali dell’edizione 2022 dell’Easter Jeep Safari, il tradizionale raduno annuale dedicato alla guida tecnica off-road sui suggestivi tracciati in terra rossa di Moab, nello Utah.

Protagonista assoluto dell’evento, una straordinaria gamma di 10 concept 4×4 e 4xe personalizzati, realizzati dai team di Jeep e Jeep Performance Parts by Mopar (JPP) dotati di propulsori di ultima generazione. Tra questi, il ritorno della Jeep Wrangler Magneto, il primo concept elettrico a batteria (BEV) del marchio Jeep, ancora più potente e migliorata nelle prestazioni, che dimostra, insieme ad altri quattro concept Jeep 4xe, l’impegno del marchio Jeep nei confronti della missione “Libertà a zero emissioni”. Ecco i concept sviluppati per l’edizione 2022 dell’Easter Jeep Safari:

Concept Jeep ‘41

“Dal 1941” è un distintivo d’onore sui veicoli Jeep che celebra gli oltre 80 anni di storia nel settore dei veicoli militari e delle leggendarie capacità 4×4 del marchio.

Durante l’Easter Jeep Safari, Jeep rende onore ai veicoli del passato e quest’anno è toccato alla Wrangler Willys.

Il concept Willys rétro unisce alla grinta e alla determinazione dei veicoli militari la tecnologia della Wrangler 4xe elettrica. Gli esterni, inclusi i passaruota e le calotte degli specchi, sono verde oliva ‘41 opaco a contrasto con i paraurti in acciaio nero verniciato. La copertura rétro mette in risalto la capote marrone chiaro, mentre le mezze porte offrono una straordinaria esperienza di guida all’aria aperta.

All’interno, il concept ‘41 presenta una leva del cambio rétro con pomello personalizzato realizzato da Jeep Graphic Studio, e sedili rivestiti in tessuto con inserti camo digitali e cuciture Serafil 1043. Il pavimento ruvido e gli inserti del quadro strumenti sono in colore Rhino verde ‘41 opaco, mentre il cruscotto presenta una grafica rétro Williys personalizzata.