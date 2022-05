Il design della Tonale è rimasto fedele alla concept car e possiede diversi canoni stilistici che rimarranno punti fermi nello sviluppo della gamma futura di Alfa Romeo: dai cerchi ruota a 5 fori, al cluster del quadro strumenti “a cannocchiale” digitale con schermo da 12,3 pollici (mentre il display per l’infotainment è da 10,25 pollici), dal volante sportivo a tre razze ai fari a sinusoide, all’immancabile scudetto Trilobo al centro del frontale. Per gli interni della versione Veloce Alfa Romeo ha scelto l’Alcantara. La lavorazione della seduta è realizzata da un nuovo reparto di Alcantara, in grado di sviluppare diverse personalizzazioni. Sulle sedute, Alcantara di colore nero con forature laser tonde degradé, abbinata a un backing a contrasto rosso, si alterna ad Alcantara plain nera per un effetto tecnico con un risultato finale all’insegna della sportività.