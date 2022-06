DeLorean presenterà ufficialmente la vettura a Pebble Beach, California, il prossimo 18 agosto. Il modello verrà prodotto in Italia ed è una coupé a quattro posti che sfiora i cinque metri di lunghezza con le due, immancabili, portiere con apertura ad ali di gabbiano che hanno reso mitica la progenitrice degli Anni 80 protagonista del film Ritorno al Futuro. Gli interni hanno un’impostazione razionale con due display, uno orizzontale per la strumentazione e uno verticale per l’infotainment, mentre la plancia è libera e sembra estendersi fino alle portiere per avvolgere guidatore e passeggeri.