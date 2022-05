Il ritorno di un’icona. Con l’ID. Buzz e l’ID. Buzz Cargo (design story completa su Auto&Design no. 254), la Volkswagen porta il Dna del T1 nel presente e nel futuro. Come il primo Bulli del 1950, i nuovi modelli hanno un design pulito e funzionale, ma allo stesso tempo evocano grandi emozioni. Come è stato possibile? «Il T1 è stato un’icona degli anni ‘50», dice Jozef Kabaň, capo del Design Volkswagen. «Con l’ID. Buzz, stiamo trasferendo il suo Dna nell’era della mobilità elettrica, portando i geni e gli elementi di design dell’icona nell’era digitale. L’ID. Buzz è senza tempo, sostenibile ed estremamente funzionale allo stesso tempo. Queste qualità lo rendono unico. Attira molta simpatia e senso di appartenenza sulla strada».