Lance Scott si è laureato con lode in Transport Design presso la Coventry University nel 1995. Con l’esperienza di PSA e Hawtal Whiting, nello stesso anno è entrato in Toyota Epoc in Belgio. Nel 2000 si è trasferito nell’attuale sede nel sud della Francia, una volta inaugurato il Toyota Europe Design Development (ED2). Nello stesso anno gli è stato affidato il design del Land Cruiser Prado, che lo ha portato a trascorrere 4 mesi in Toyota Motor Corporation in Giappone per sviluppare il modello di serie, lanciato nel 2004.

Al suo ritorno, è entrato a far parte del gruppo di pianificazione strategica, dove è stato coinvolto nelle attività di filosofia del design e identità, oltre che nella creazione di concetti e proposte di design avanzate. Nel 2013 è diventato direttore generale dello studio e ha gestito un’ampia gamma di progetti, da showcar e progetti sperimentali come FT-CH e I-tril, LF-SA e UX concept fino a proposte di produzione di design per modifiche minori e cambiamenti completi di modelli di serie.

Nel 2019 è tornato nuovamente in Giappone per un incarico di 6 mesi e al suo ritorno è diventato direttore del design presso ED2. Recentemente ha diretto una serie di progetti, tra cui la Aygo X Prologue lanciata nella primavera del 2021 (storia di copertina in Auto&Design n.247). Nel maggio 2022 ha assunto la direzione di ED2 come Design Director/Co-Gerant, primo designer a svolgere questo ruolo.