Un’attesa che non ha tradito le aspettative. La Tonale è il primo modello di Alfa Romeo nell’era del gruppo Stellantis, ma la sua storia inizia già nel 2019, quasi due anni prima dell’accordo di fusione tra Fiat Chrysler e Psa. «Il punto di partenza? La presentazione della concept car Tonale al Salone di Ginevra 2019. Un momento emozionante per tutto il team di design e per il pubblico, visto che il prototipo ha scatenato un grande entusiasmo», ricorda Alessandro Maccolini, all’epoca responsabile del design degli esterni di Alfa Romeo, che incontriamo a Torino al centro stile del marchio diretto da Alejandro Mesonero-Romanos.