Hainan è una provincia insulare nel sud della Cina dal clima tropicale, con località balneari sulla costa e un entroterra montuoso ricoperto da una rigogliosa vegetazione. Qui, il Governo della Provincia sta accelerando la costituzione di una zona pilota in cui sviluppare la coscienza ecologica del Paese, una sorta di porto franco dalle caratteristiche cinesi ma con forti influenze e contributi internazionali. Il design avrà un ruolo centrale in questo percorso ed è per questo che si parla di Hainan come di un’Isola Internazionale del Design, dove ogni realtà produttiva e di vita quotidiana dovrà integrare soluzioni “green” e “low-carbon”. Hainan sarà la prima isola cinese in cui non sarà necessario il visto per l’ingresso per 50 nazionalità e si prevede una progressiva forte concentrazione di presenza di aziende straniere.