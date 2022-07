Per l’abitacolo il team di design ha scelto di seguire l’impostazione inaugurata sulla 308 con l’ultima versione del conosciuto i-Cockpit, che unisce al volante dalla corona ridotta due display per strumentazione e infotainment. Il debutto della Peugeot 408 è previsto all’inizio del 2023 in due versioni ibride plug-in (180 e 225 cavalli) e una a benzina. Secondo quanto dichiarato, questa fastback (4,69 metri di lunghezza e 2,7 metri di passo) sarà un modello globale: per l’Europa la produzione avverrà presso lo stabilimento di Mulhouse, mente in Cina sarà a Chengdu.