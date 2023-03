Per creare la Serie Seadeck, Azimut ha scelto di collaborare con designer che condividessero l’ideale di ritorno alla natura: Alberto Mancini e Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Alberto Mancini realizza un concept innovativo, in cui fin dai primi schizzi l’esterno comunica naturalmente con l’interno. Per farlo, evolve le sue linee, che da tese e dinamiche si fanno sinuose ed essenziali e tracciano lo spazio infinito della Fun Island: «Volevamo creare una barca in cui fosse enfatizzato al massimo il concetto di apertura, di trasparenza e che contenesse anche un cambiamento radicale nei confronti del rapporto con la natura. Così, introducendo la Fun Island, Seadeck è di fatto un’isola galleggiante che permette all’armatore di distaccarsi dal suo quotidiano e vivere in totale contatto col mare», racconta Alberto Mancini.