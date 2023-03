CAR DESIGN AWARD 2023, ASPETTANDO I VINCITORI

Ecco i finalisti dell’edizione 2023 del Car Design Award, in attesa di conoscere il vincitore che verrà proclamato mercoledì 18 aprile 2023 alle ore 17 presso l’ADI Design Museum di Milano, durante la Milano Design Week 2023. Come previsto dal regolamento, i giurati hanno selezionato 10 progetti per la categoria Production Cars e 10 progetti per la categoria Concept Cars svelati tra il 1° aprile 2022 e il 31 dicembre 2022, oltre a 5 marchi che si sono distinti per il linguaggio formale della loro intera gamma di prodotti nella categoria Brand Design Language.