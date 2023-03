Accanto alle irrinunciabili attenzioni ecologiche, diverse innovative soluzioni consolideranno poi i valori Dacia legati alla funzionalità semplice e intelligente: «Per esempio, si sta sviluppando un sistema di fissaggio degli accessori mobili, anch’esso ispirato alla concept e al suo YouClip, per agganciare alla plancia portabicchieri, marsupi o altri elementi». Fra cui, forse, una lampada a Led “da campeggio” di grande formato e potenza, sulla falsariga dell’interessante kit con tenda e letto appena divenuto disponibile sulla Jogger. Rispetto alla connettività, infine, il ruolo centrale attualmente consacrato allo smartphone del proprietario (in ossequio a una politica denominata “Bring your Own Device”) conoscerà un ulteriore sviluppo grazie all’interazione diretta con i comandi al volante. E lo stile? Al riguardo Durand non lascia trapelare alcuna indiscrezione, neppure in riferimento al prototipo Bigster del 2021: «Per il momento, siamo ancora troppo soddisfatti del nuovo muso privo di cromature per svelare altri “segreti”», chiosa con un sorriso.