Gli interni della Ford Explorer elettrica offrono uno spazio da segmento superiore. Il touchscreen centrale da 15 pollici regolabile Ford SYNC Move 1 è la chiave dell’innovativa flessibilità dell’abitacolo e può essere sollevato e abbassato in modo fluido per un arco di oltre 30 gradi. Lo schermo regolabile nasconde il My Private Locker, un posto sicuro per tenere gli oggetti personali. La MegaConsole da 17 litri sfrutta in modo efficiente lo spazio creato dall’assenza dei tradizionali comandi del cambio. Abbastanza grande da contenere un computer portatile da 15 pollici o tre bottiglie da 1,5 litri e una bottiglia da 1 litro affiancate, il portaoggetti è dotato di un divisorio che funge anche da raccogli ghiaccio. La nuova Explorer introduce anche un trackpad aptico per controllare funzioni quali il volume dell’impianto audio e le tecnologie di parcheggio. Sportivi e accoglienti, gli interni presentano un effetto cockpit avvolgente che fonde il quadro strumenti con le portiere come un unico elemento di design.