La Trilogia è inoltre l’espressione dei tre pilastri del design Genesis che Donckerwolke si è impegnato a costruire dal suo arrivo nel 2016: il design team (che conta oggi circa 90 persone suddivise nei tre studi di Namyang in Corea, Irvine in California e Offenbach in Germania); i processi digitali (DDD, ovvero data-driven-design) e il Dna del design del marchio. «Ci voleva un volto distintivo: la Crest Grille generata dal logo centrale, che si estende con due ali, ciascuna definita da una doppia linea, dando origine alle Quad Lights che abbiamo iniziato ad inserire anche posteriormente. Sin dall’inizio abbiamo scelto di essere molto omogenei nel design, come deve essere per un brand premium. Le Two Lines sono diventate così il nostro motivo identitario, un po’ come le tre strisce per Adidas o lo “swoosh” Nike. Lo abbiamo ripreso anche all’interno, sia nell’impostazione a due strati, sia nei dettagli come le bocchette di ventilazione. Nell’abitacolo abbiamo applicato il principio “The Beauty of White Space”: la-sciar respirare i singoli elementi, non creare competizione tra loro».