Per la nuova Kona, Hyundai ha abbandonato il processo di sviluppo convenzionale – che parte dalla versione endotermica per arrivare all’EV – seguendo il percorso opposto per creare un esterno futuristico a partire dalla versione elettrica, accentuando il carattere da Suv del modello per generare sensazioni di robustezza e dinamicità.