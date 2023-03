La Kia EV5 prosegue il corso stilistico inaugurato dalla EV6 e, più recentemente, dalla sorella maggiore EV9, Suv a sette posti che abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima a Seoul, Corea del Sud. Disegnata dal team diretto da Karim Habib, la EV5 ha interni minimalisti rivestiti da materiali riciclati e due grandi schermi flottanti per strumentazione e infotainment. L’assenza del montante C e l’apertura delle porte a libro consentono ai sedili di ruotare verso l’esterno creando un affaccio sul paesaggio.