Il pilastro “Technology for Life” della filosofia di Kia “Opposites United” suggerisce di utilizzare solo le tecnologie e le innovazioni che promuovono interazioni positive e intuitive tra uomo e macchina, per rendere altamente funzionali e concrete le nuove forme di mobilità.- I passeggeri seduti sui sedili della prima e della seconda fila (a seconda del mercato di riferimento) possono reclinare contemporaneamente i propri schienali per rilassarsi e riposare mentre EV9 è in carica. I sedili della seconda fila possono essere facilmente ruotati di 180 gradi in modo da favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila sono dotati di porta bicchieri e prese di ricarica per i devices mobili. L’abitacolo spazioso e luminoso di EV9 si caratterizza per un design elegante e al tempo stesso ergonomico e funzionale, una qualità di livello premium e per una impostazione straordinariamente user-friendly. Il quadro strumenti floating panoramico si estende dal volante al centro del veicolo. Due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici migliorano l’esperienza digitale, offrendo un facile controllo delle funzioni del veicolo e limitando all’essenziale la presenza di pulsanti fisici.