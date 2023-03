L’opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego® Certified Professional italiano. Zangelmi è riuscito a trasformare la sua passione di bambino per i mattoncini LEGO® in un’attività di successo. Per EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato 4 mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante, per assicurare la personalità luminosa fortemente caratterizzante di EV6 in ogni circostanza in cui Brick To The Future verrà esposta, enfatizzando ed interpretando al meglio l’unicità del rivoluzionario crossover 100% elettrico.