«Il nostro obiettivo è progettare prodotti di classe, accattivanti e di successo commerciale che siano belli, visivamente innovativi e che riflettano le esigenze del cliente ed esprimano i suoi valori fondamentali», ha dichiarato Barney Hatt, Head of Advance and Consultancy Design, che, precedentemente, ha lavorato a programmi clienti speciali, sviluppando la Tesla Roadster. Durante più di tre decenni di lavoro anche Russell Carr, Direttore del Design di Lotus, è stato coinvolto in numerosi progetti di consulenza: «Come accaduto per la bici da pista per British Cycling, siamo in grado di applicare l’esperienza che abbiamo acquisito nel settore automobilistico ad altre forme di mobilità. L’estetica è fondamentale per il successo di un prodotto, ma lavoriamo in sinergia con gli ingegneri per raggiungere il perfetto equilibrio tra forma e funzione: design del prodotto e integrità ingegneristica».