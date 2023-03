Libertà d’ingegneria inedita

Alla base del processo creativo, diversi di elementi tecnici capaci di sovvertire le convenzioni. Anzitutto la piattaforma a zero emissioni STLA Large «consente davvero una libertà d’ingegneria inedita» e viene fruita per costruire volumi tipici dell’elettrico, ma rivisti: l’enorme parabrezza, per esempio, crea un effetto “cupola” aggettante che si risolve in nuova dignità per un cofano altrimenti corto. Così il compito di nobilitare il volume anteriore non risulta più affidato alla possanza di un ingombrante motore termico, bensì alla variopinta prorompenza del cristallo.