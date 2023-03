Dopo un attento esame e una valutazione della rispondenza ai cinque criteri previsti: pertinenza, innovazione, estetica, integrità e valore, il “2050 Rising Auto 2050 Concept” di Su Xinyue della Chongqing University è stato decretato vincitore. Secondo posto a pari merito per i progetti: “Roewe General SUV Concept“ di Jin Fanbo della LuXun Academy of Fine Arts e “Roewe Molive Concept” di Liao Yilin della Tongji University. Al terzo posto, sempre parimerito: “Rising Auto OUREA Concept” di Wang Jialin (Shanghai University); “Roewe MEW Concept” di Zhou Yin (Tongji University) e “MG SEE-HI Concept” di Pan Yue (Wuhan University of Technology). Menzione speciale per il progetto “MG WAVE-RIDER Concept” di Wang Lichen della Central Academy of Fine Arts.