«Design scandinavo, sicurezza, tecnologia». Queste, secondo Robin Page – capo del design Volvo fino al prossimo 1 maggio quando diventerà consulente senior per lo stile e verrà sostituito da Jeremy Offer – le quattro parole chiave della EX90, il nuovo Suv a sette posti e zero emissioni che il costruttore svedese propone come erede della XC90. La showcar Concept Recharge del 2021 aveva dato un assaggio di nuove forme e soluzioni tecnologiche e, in effetti, ne sono state conservate diverse anche per la produzione in serie.