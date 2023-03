Salendo a bordo si respira un’aria d’altri tempi. L’abitacolo è intriso del fascino delle sportive del passato. Curato nei minimi dettagli, alterna rivestimenti in pelle in colore naturale a inserti più moderni, in alluminio spazzolato e fibra di carbonio. Bella la scelta di una strumentazione completamente analogica abbinata a due display piazzati dietro al volante e al centro della plancia. Convincono anche alcune soluzioni molto personali, dall’alloggiamento della chiave nel tunnel centrale (si fissa grazie a un magnete) al sistema di apertura porte. La nuova Wiesmann, supercar esotica e per intenditori, vuole mantenere quella profonda connessione con il conducente anche nella sua versione a zero emissioni. Però – prima nella storia più che trentennale della Casa – introduce la capote ad azionamento elettrico. Perché un tocco di comfort in più non guasta.