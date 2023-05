Nell’abitacolo, i rivestimenti in pelle Poltrona Frau creano un’atmosfera lussuosa. Il vano dietro i sedili offre ampio spazio per stivare i bagagli in caso di un weekend fuoriporta. Le impunture a mano e le cinghie in pelle intrecciata per i bordi dei sedili e evidenziano il carattere artigianale degli interni. L’alta qualità della lavorazione e l’attenzione per i dettagli caratterizzano anche i bagagli disegnati in esclusiva per la BMW Concept Touring Coupé dalla pelletteria Schedoni di Modena. Il set personalizzato è composto da due borse da viaggio grandi e una piccola, oltre a una per gli indumenti, tutte coordinate con il veicolo.