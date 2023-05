Può lo stile contare più della sostanza? Nel mondo dell’auto non di rado è così, ma per costruttori come Lamborghini i due aspetti vanno quantomeno di pari passo: perché, come osservato nella presentazione del volume “Lamborghini – At the cutting edge of design” scritto a sei mani dagli esperti e appassionati del marchio Gautama Sen, Branko Radovinovic e Kaare Byberg, nella sua storia la Casa del Toro ha prodotto relativamente pochi motori 8alcuni molto longevi) ma una grande varietà di stili per modelli che sono diventati in molti casi delle vere icone del design. Insomma, si sentiva la mancanza di un’opera che affrontasse proprio questo aspetto, sviscerando l’origine e l’evoluzione di linee spesso audaci e controcorrente, di rottura e proprio per questo destinate a fare epoca.