La nuova Jeep Grand Cherokee ha fatto il suo debutto su strada a Malaga, in Spagna. L’ammiraglia del costruttore americano è completamente nuova e, in Europa, disponibile solo con motorizzazione ibrida plug-in. La flessibilità della nuova architettura ha permesso ai designer di realizzarla in due configurazioni con lunghezza e passo diversi. Gli esterni dalle linee scolpite le regalano un look distintivo moderno, mentre il profilo del tetto ribassato migliora l’aerodinamica e l’efficienza senza sacrificare lo spazio di carico. Eugenio Sellaro Neto, Exterior design manager for the Jeep brand in July 2021, ci ha raccontato in un’intervista video i segreti del design della nuova Grand Cherokee.