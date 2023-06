Fiat ha diffuso la prima immagine della Topolino, quadriciclo elettrico derivato dalla Citroen Ami. La piccola vettura a zero emissioni è stata disegnata dal centro stile Fiat guidato da Francois Leboine e dovrebbe essere presentata nei prossimi mesi. Il design della Topolino richiama nel frontale la Fiat 500 del 1957, progettata da Dante Giacosa e le cui forme sono divenute immortali.

Il modello nell’immagine pubblicata non ha porte né altre coperture laterali, mentre i fanali sono circolari e il tetto in tela è apribile, come l’originale. Il quadriciclo dovrebbe essere lungo circa 2,5 metri. Secondo quanto dichiarato dal costruttore torinese, la Topolino vuole contribuire all’espansione della mobilità elettrica urbana e portare tutto l’ottimismo della sua omonima in una versione accessibile e completamente elettrica che racchiude tutta la “coolness” e il fascino della Fiat 500.