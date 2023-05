Hyundai ha svelato la ricostruita Pony Coupe Concept in occasione dell’evento Hyundai Reunion sul lago di Como (Italia), una piattaforma del brand che funge da punto di incontro tra il passato e la visione del futuro. Anche Giorgetto e Fabrizio Giugiaro hanno partecipato alla presentazione del progetto, annunciato lo scorso novembre. «La ricostruzione di questo veicolo unico è un momento importante nella storia di Hyundai. Racconta i nostri inizi e il nostro impegno per il futuro. È un’eredità per le generazioni a venire. Simboleggia idealmente il testimone che lega passato e futuro dell’azienda», ha dichiarato Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group.