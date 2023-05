Volevamo mantenere l’aspetto vintage ma lavorare con le grafiche per proiettare questo mezzo nel futuro». Microlino, ha in effetti il sapore di una vettura attuale non solo per il powertrain elettrico o la scocca portante (vera rarità tra i quadricicli leggeri), ma per una serie di soluzioni semplici e ricercate allo stesso tempo. È minimale ma curata, ispirata al concetto “less is more” per contenere i pesi ma anche per per sottolineare l’attenzione ai dettagli. Un esempio? I fari anteriori a sbalzo nella parte posteriore ospitano gli specchietti.