L’allestimento opzionale aggiunge una caratteristica finitura in tessuto come terzo elemento, oltre a una geometria sportiva. La prossima famiglia di modelli Mini ispira per la sua varietà di materiali e colori di alta qualità e sostenibili e per gli innovativi design dei tessuti. Anche i cerchi in lega leggera, completamente ridisegnati, seguono il principio del nuovo linguaggio formale. I cerchi Mini della prossima famiglia di modelli non si concentrano più sulla natura scultorea della struttura a raggi, ma su un design grafico caratterizzato da forti contrasti di colore. Questo crea un’illusione di grandezza, che viene ulteriormente enfatizzata dalle razze che puntano verso l’esterno.