All’interno si respira un’atmosfera moderna e piacevole. Nuovi i tessuti per i sedili, così come la leva del cambio e il design del volante, che contribuiscono a creare il senso di modernità. La plancia è completamente digitale e trasmette un nuovo sistema di infotainment. Come nello sviluppo dell’ultima generazione dell’Astra, è stato applicato il principio “Detox to the max”, per ridurre al minimo i tasti fisici all’interno dell’abitacolo. Sia il display dello schermo touch a colori da 10 pollici del sistema di navigazione e multimediale sia la strumentazione sono stati resi ancora più chiari, in modo che tutte le informazioni importanti risultino leggibili velocemente. Infine, per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto potranno essere collegati ai sistemi multimediali del veicolo e ricaricati, in modalità wireless.