La “Momentum Line”

Il team di design guidato da Shao Jingfeng, Design President of SAIC Innovation Research and Development, ha quindi lavorato a lungo sulle forme raggiungendo un coefficiente di resistenza all’aria ottimo per la categoria: 0,206. Il merito è anche della “Momentum Line”, una lunga linea che definisce la fiancata partendo dall’anteriore e arrivando fino al posteriore, aggiungendo alla funzione anche dinamismo ed eleganza. Alla riduzione della resistenza contribuiscono altri piccoli trucchi come le maniglie a filo della carrozzeria, i cerchi dal disegno pieno e un anteriore che punta fortemente verso il basso adottando una soluzione che il centro stile SAIC ha definito a “lama di vento”.