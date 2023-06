Grande attenzione è stata riservata nella scelta dei materiali, da un lato in continuità con quelli già adottati sul Suv dall’altro con alcune novità legate ai colori e in particolare ai cerchi degli pneumatici. Questi ultimi avranno un disegno più sportivo, con i cerchioni passati da 5 razze del Suv a 7 per la berlina. Il risultato richiama l’immagine di un turbine, con un’applicazione in carbonio che favorisce la pulizia del flusso per garantire maggiore aerodinamica. Una berlina che, secondo Filippo Perini, incarna «un’idea di lusso declinato per favorire la funzionalità. Non c’è niente di barocco o inutile, nulla che si possa ricondurre a mera ostentazione. È un concetto di lusso più raffinato, minimalista, direi quasi un lusso italiano, che in passato è già stato espresso nel nostro Paese e noi vogliamo seguire questa tradizione. Vogliamo lasciare al cliente un senso di pulizia delle forme e dell’abitacolo».