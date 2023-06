La variante ibrida ha un motore a benzina da 1,5 litri e uno elettrico per una potenza combinata di 258 cavalli. Il design esterno è definito da superfici affilate e volumi studiati appositamente per la bassa resistenza all’aria. La ricerca ha portato a ottenere un coefficiente Cx di 0,23, mentre il consumo energetico dichiarato per la versione elettrica è di 12,3 kWh per 100 chilometri. Il costruttore cinese ha riempito il modello di tecnologia. Il modello è dotato di 27 sensori che permettono dove possibile la guida autonomia di livello 4.